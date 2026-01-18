Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
Смысла в этом никакого нет: быстрее, комфортнее и дешевле покрывать такое расстояние на самолёте.

Своим появлением стратегически важная для России Транссибирская магистраль преимущественно обязана историческому периоду: на стыке XIX и XX веков самым быстрым транспортом были паровозы, и, как следствие, экономическое развитие государств и регионов напрямую зависело от количества и качества железных дорог. Сейчас ситуация в связи с развитием автомобильного транспорта и появления гражданской авиации в значительной степени преобразилась, но железнодорожный транспорт пока остаётся самым дешёвым из сухопутных видов.

Тем не менее, подлинно скоростного железнодорожного транспорта, который бы связывал центральные регионы России с Дальним Востоком, нет, и вряд ли когда-нибудь появится. Так, в интервью агентству ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что планов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Владивостоком по аналогии со строящейся сейчас ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» у ведомства нет.

Никитин уточнил, что в таком проекте отсутствует в первую очередь экономический смысл: перемещение людей на столь большие расстояния гораздо быстрее, комфортнее и дешевле осуществлять при помощи самолётов. С точки зрения экономики, добавил глава Минтранса, высокоскоростная железная дорога выгоднее самолётов только при передвижении на расстояние до полутора тысяч километров.

Напомним, что строительство ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируется завершить в 2027 году. В испытательном режиме поезда начнут ездить по ней в конце 2027-го, ну а в полноценную эксплуатацию данный инфраструктурный объект будет сдан весной 2028 года. Благодаря реализации данного проекта время в пути между двумя российскими столицами на поезде сократится до 2 часов 15 минут.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура
