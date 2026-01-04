Данная установка применяется на ОДК-Сатурн при производстве деталей авиадвигателей.

Фрикционная сварка, она же ротационная сварка трением, достаточно широко применяется в машиностроении, поскольку при её использовании получается прочный шов по всей площади соприкосновения деталей. Первая в России отечественная установка ротационной сварки трением для соединения деталей диаметром до 400 миллиметров заработала на предприятии ОДК-Сатурн ещё в октябре минувшего года, ну а сегодня госкорпорация «Ростех» решила об этом напомнить и показать кадры работы установки.

Как уточняется, такие станки ротационной сварки трением особенно востребованы в современном авиационном двигателестроении, поскольку в двигателях широко применяются так называемые суперсплавы, которые можно сваривать только посредством трения.

Дополнительно отмечено, что ротационная сварка на мощностях ОДК-Сатурн будет применяться, в частности, для производства ротора компрессора высокого давления будущего мощного двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных авиалайнеров.