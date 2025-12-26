Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Мантуров: все бывшие иностранные автозаводы в России будут запущены до лета 2026 года
План полностью выполним, ведь 80% оставленных бывшими владельцами заводов уже возобновили работу.

До 2022 года в России работали автозаводы многих именитых европейских, японских и южнокорейских производителей. После начала беспрецедентного санкционного давления руководства всех этих заводов как один взяли под козырёк и, исполняя требования своих властей, освободили предприятия, оборвав и производственные цепочки, и договоры, и подорвав свой собственный авторитет на рынке.

Процесс восстановления работоспособности этих предприятий, но уже под новым руководством, занял четыре года и пока не завершён до конца. Но окончание процесса уже виднеется на горизонте. По крайней мере, первый вице-премьер России Денис Мантуров, курирующий вопросы, связанные с промышленностью, в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что все бывшие иностранные автозаводы будут запущены до лета следующего года.

Задача, отметил Мантуров, вполне реалистичная, ведь она уже выполнена на 80%, так что дело осталось за малым.

Производство автомобилей разных классов и категорий в России планируют к 2030 году увеличить до 2,5 миллионов единиц в год. Достаточно ли для этого будет исключительно отечественных производителей и «восточного партнёра», под которым подразумевается, естественно, Китай, вопрос пока открытый. Ситуация в геополитике сейчас крайне нестабильна, и загадывать не то что на пять лет, а даже на полгода вперёд — весьма самонадеянно.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
Написать комментарий (0)
