События в мире Михаил Андреев
Белорусский металлургический завод в этом году освоил выпуск 36 новых видов продукции
Значительная часть продукции предприятия поставляется в Россию.

На дворе уже последние дни ноября, а новая рабочая неделя и вовсе стартует в календарную зиму, и многие компании и предприятия уже потихоньку подводят первые итоги своей деятельности за уходящий год. Не стал исключением и Белорусский металлургический завод (БМЗ), пресс-служба которого отчиталась об освоении предприятием в этом году 36 новых видов продукции.

В подробности того, о каких конкретно видах продукции идёт речь, пресс-служба предприятия вдаваться не стала, но зато было отмечено, что значительная часть того, что выпускает БМЗ, поставляется в Россию. Так, только в рамках выставки «Металл Экспо 2025» с российскими компаниями было заключено контрактов на сумму 36 миллиардов российских рублей.

Полностью полагаться на Россию в качестве рынка сбыта БМЗ не желает, и занимается расширением географии поставок. Продукция предприятия поставляется в страны СНГ и в «одну из стран Ближнего Востока».

Желание диверсификации поставок вполне естественно: предприятию, как и белорусской экономике в целом, нужны не только российские рубли, но и мировые резервные валюты, поскольку зависимость от импорта хоть и снижается, но по-прежнему остаётся на чрезвычайно высоком уровне.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter