События в мире Михаил Андреев
В Смоленске представили новую комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗ-6596
Незаменимая техника в любом городе в резко континентальной климатической зоне.

Уборка автомобильных дорог в расположенных в резко континентальной климатической зоне городах, это особо важное дело, и для его выполнения созданы специальные комбинированные дорожные машины (КДМ). И вот сегодня смоленский «Завод КДМ» совместно с «КАМАЗом» представил и запустил в серийное производство новую версию данной машины на базе самосвала КАМАЗ-6595, которую нарекли КМД ЭД445В1.

Данный специальный автомобиль оснащён отвалом для уборки снега, цилиндрической щёткой для чистки оставшегося после прохода отвалом снега, а также механизмом распыления горячего песка или реагентов. Обеспечивает работу всего этого великолепия двигатель мощностью 483 л. с., позволяющий машине работать даже в очень сложных метеорологических условиях, убирая плотный и слежавшийся снег.

Немало внимания уделено комфорту водителя и безопасности работы машины в целом. Так, на КМД ЭД445В1 установлена система обогрева передней оптики, дабы налипающий снег быстро таял и не преграждал луч света, и ограничителем скорости движения с поднятым кузовом.

Разработчики ЭД445В1 напомнили, что шасси КАМАЗ-6595 отличается усиленной по сравнению с предыдущей версией данного самосвала передней осью, что позволяет устанавливать на машину больше различного навесного оборудования на все случаи жизни.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #инфраструктура #камаз-6596
