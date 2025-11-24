Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На Дальнем Востоке ускоряется строительство нового завода по производству минеральных удобрений
В этом деле, как и во многих других, самое сложное — начать.

Без использования огромного количества удобрений невозможно никакое интенсивное сельское хозяйство. Поэтому сейчас в России как одной из главных мировых житниц наращивается производство этих незаменимых для земледелия продуктов. В частности, на Дальнем Востоке возводится новый крупный завод по производству минеральных удобрений, и сегодня Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о росте темпов его строительства.

Как следует из пресс-релиза, на сегодняшний день идёт строительство зданий и сооружений будущего Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), возводятся металлоконструкции и устанавливается оборудование. На текущий момент строители уже успели смонтировать свыше 200 единиц различного оборудования, подготовить инфраструктуру и завершить бетонирование гидротехнической части морского терминала завода.

Объём частных инвестиций в строительство предприятия составляет 227 миллиардов рублей, из которых задействовано уже около половины. Иными словами, предприятие также наполовину уже построено.

Исходя из географического расположения завода, нетрудно догадаться, что преимущественно он будет работать на экспортные рынки, поскольку в России главные сельскохозяйственные угодья расположены через всю страну — в центральных и южных регионах её европейской части.

#россия #экономика #промышленность #химия
