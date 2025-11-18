Сейчас льгота работает только в Москве и Санкт-Петербурге.

С течением времени в России, причём, отнюдь не только в крупных городах, становится всё больше ограничений на остановку/стоянку транспортных средств и появляется всё больше платных парковочных мест. Если регулярно ездить на автомобиле по делам и пользоваться платными парковками, то в месяц может набегать довольно внушительная сумма.

И от её уплаты предложили избавить членов многодетных семей. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с её руководителем Леонидом Слуцким. Как отметил Слуцкий, сейчас такая льгота распространяется исключительно на Москву и Санкт-Петербург, являясь региональной.

По словам руководителя фракции ЛДПР, в России более 2,5 миллионов многодетных семей, и львиная их доля живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим, добавил Слуцкий, было бы правильно распространить льготу на автомобильную парковку на все российские регионы.

Стоит отметить, что основная масса платных парковок расположены вдоль проезжей части или вблизи различных торгово-развлекательных центров. Стоянки во дворах и ряде других прилегающих территорий продолжают оставаться бесплатными. Так что сложно подсчитать, насколько проблема с платными парковками серьёзна именно для многодетных семей. Вероятно, если депутаты не проведут скрупулёзное исследование со статистикой, то предложение так и останется предложением.