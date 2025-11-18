Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились шпионские фото нового спортивного седана Audi RS 6
Машина полностью «закована» в заводской «камуфляж», так что разглядеть в ней можно только силуэт.

Модель Audi RS 6 с 2013 года выпускается в кузове универсал. Учитывая спортивную направленность данного автомобиля, любители «четырёх колец» все эти годы недоумевали, почему на конвейере больше не производится RS 6-седан как более логичный кузов для машины такого класса, и вот, инженеры Audi наконец-то решили вернуться к истокам. Сегодня, в частности, в Сети с подачи издания Carscoops появились шпионские фотографии Audi RS 6 в кузове седан.

Естественно, на данном этапе машина полностью облачена в заводской скрывающий её формы и особенности «камуфляж», но одного силуэта, в принципе, уже достаточно, чтобы понять, что перед нами строгий внешний вид, за которым скрывается резвый нрав.

Как сообщает Carscoops, новая Audi RS 6 дебютирует в следующем году как машина модельного ряда 2027 года. Под капотом будет расположен V-образный 8-цилиндровый турбодвигатель, развивающий более 700 л. с; также машина будет оснащена системой подключаемого гибрида.

По замыслу, новая Audi RS 6 будет ответом концерна Volkswagen AG на новые модели BMW M5. Стоимость нового спортивного седана пока не уточняется, но завеса тайны над данной информацией будет приподнята в следующем году во время его официальной презентации.

#автомобили #германия #промышленность #volkswagen #audi
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

козлина
19:43
очевидно же - пейсателю стало нехватать денех на доширак, ибо раньше он покупал "доширак для бомжей", а тепер жрёт "доширак для элитных бомжей". Раньше писсал галиматью на тему виртуальных сборок, а...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Beholdersm
19:41
В другом месте 31к, но все равно до хрена за устаревающий проц, на Авито за 21к навалом их продают
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Oxygen89
19:40
Скажите а в ней есть большие карты,как в бф3-4 ...что то не могу найти,куда не тыкну,везде коридорные бои..
Battlefield 6 получила крупный патч с новыми картой, режимом и оружием
elektrokat
19:29
Как всегда АМД навешало лапшу. Весь рынок отдан НВ, а процы АМД "тащят" чтобы эта конторка просто не загнулась окончательно
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
Кирилл Юдин
19:26
Дизайн оч стильный и объем памяти супер просто,еще и магнитная зарядка,уже хочется его вживую посмотреть
Huawei объявила о запуске серии смартфонов Mate 80 25 ноября 2025 года
Snooper
19:15
Сильно умная взрывчатка - ломанула рельс но не тронула шпалы и гравий. И крутой летающий вагон - ухитрился оказаться на обоих половинках "взорванного" рельса невредимым
В Польше обнаружили повреждение ведущей на Украину железной дороги
Артур Меньшов
19:10
Очень жду,рыкса 9070xt готова к тестам
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
Дмитрий Кондратьев
19:05
"Втылу врага",а компания героев с нее слизали.
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Никита Абсалямов
19:01
Это не автор говорит... сынок... это результаты тестирования говорят. Если бы у Race Driver GRID 2008 года имелся встроенный бенчмарк, то по его результатам можно было бы судить о том есть там толк о...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
18:57
А вы смешной... всем известно что Crysis не умеет работать с многоядерными процессорами это раз, а два - он хоть и имеет встроенные средства тестирования, однако повторяемости результатов они не имеют...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
