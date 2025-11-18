Машина полностью «закована» в заводской «камуфляж», так что разглядеть в ней можно только силуэт.

Модель Audi RS 6 с 2013 года выпускается в кузове универсал. Учитывая спортивную направленность данного автомобиля, любители «четырёх колец» все эти годы недоумевали, почему на конвейере больше не производится RS 6-седан как более логичный кузов для машины такого класса, и вот, инженеры Audi наконец-то решили вернуться к истокам. Сегодня, в частности, в Сети с подачи издания Carscoops появились шпионские фотографии Audi RS 6 в кузове седан.

Естественно, на данном этапе машина полностью облачена в заводской скрывающий её формы и особенности «камуфляж», но одного силуэта, в принципе, уже достаточно, чтобы понять, что перед нами строгий внешний вид, за которым скрывается резвый нрав.

Как сообщает Carscoops, новая Audi RS 6 дебютирует в следующем году как машина модельного ряда 2027 года. Под капотом будет расположен V-образный 8-цилиндровый турбодвигатель, развивающий более 700 л. с; также машина будет оснащена системой подключаемого гибрида.

По замыслу, новая Audi RS 6 будет ответом концерна Volkswagen AG на новые модели BMW M5. Стоимость нового спортивного седана пока не уточняется, но завеса тайны над данной информацией будет приподнята в следующем году во время его официальной презентации.