Об этом сообщил руководитель предприятия по направлению пассажирского транспорта.

В условиях, когда в России прямо и косвенно (через удорожание личного автотранспорта) идёт упор на популяризацию общественного транспорта, во главу угла начинает вставать вопрос экологии: если современный личный транспорт в обязательном порядке оборудован каталитическим нейтрализатором, то вот про автобусы так сказать язык не поворачивается.

Как следствие, там, где это возможно, автобусы вытесняются электробусами, а там, где это пока по тем или иным причинам невозможно, на службу приходят автобусы на газомоторном топливе. Проще говоря, на компримированном (сжатом) природном газе (КПГ). Одним из основных производителей автобусов в России является «КАМАЗ», и вот сегодня руководитель предприятия по направлению пассажирского транспорта Руслан Козадаев отметил, что почти половина произведённых в этом году на заводе автобусов будут на газомоторной тяге.

Всего по итогам этого года «КАМАЗ» намерен выпустить две тысячи автобусов. Соответственно, около тысячи из них — это автобусы, работающие на КПГ.

Необходимо помнить, что природный газ — это несравнимо более чистое топливо, чем традиционный дизель, ведь в результате его полного сгорания образуется только вода и углекислый газ. Как следствие, автобусы на природном газе можно относить к экологически чистым видам транспорта.