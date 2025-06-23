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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запуск первого энергоблока Приморской АЭС запланирован на 2033 год
Не так уж долго. В масштабах истории, конечно.

Поскольку гонений на атомную энергетику под надуманными предлогами в России, в отличие от многих государств, не было, развитие данной отрасли не останавливалось. Сейчас госкорпорация «Росатом» отвечает за строительство атомных электростанций как внутри страны, так и за её пределами. И вот, в частности, сегодня «Росатом» сообщил об утверждении графика строительства Приморской АЭС.

Согласно комментарию госкорпорации, станцию начнут строить в декабре 2027 года, а первый энергоблок будет сдан в промышленную эксплуатацию в 2033 году. Второй и последний энергоблок Приморской АЭС собираются ввести в эксплуатацию ещё спустя два года — в 2035 году.

План строительства Приморской АЭС подразумевает возведение двух энергоблоков на базе стандартных для современной российской атомной отрасли водо-водяных реакторов типа ВВЭР-1000. Таким образом, суммарная мощность станции составит 2 000 МВт (2 ГВт), чего, в теории, должно хватить для обеспечения постоянно растущих потребностей региона.

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#россия #экономика #промышленность #энергетика #атомная энергетика #«росатом»
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