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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве состоялся технический запуск нового участка Троицкой линии метро
Линия вводится в эксплуатацию постепенно. Так экономически правильнее.

Москва, которая с относительно давних пор в плане своих административных границ стала примерно вдвое больше, нуждается в обеспечении удобства общественного транспорта и реализации его связности. Поскольку самым удобным во всех аспектах видом общественного транспорта является метрополитен, то в столице активно идёт его расширение.

В прошлом году были открыты два участка новой Троицкой линии, и в этом году процесс продолжится. Так, на выходных состоялся технический запуск нового участка от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ».

Как отметили в пресс-службе правительства Москвы, технический запуск является последним подготовительным этапом перед официальным открытием нового участка, которое запланировано на сентябрь ко Дню города. Таким образом, отметили в руководстве Москвы, метро появится в шаговой доступности для ещё шестисот тысяч человек.

В перспективе Троицкая линия метро будет продлена в «новую» Москву, где соединит непосредственно город Троицк с остальной частью столичного региона.

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#россия #экономика #транспорт #москва #метро #метрополитен
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