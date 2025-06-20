Его построит китайский автоконцерн Great Wall Motor.

Автомобильная промышленность в России сильнее других ощутила на себе удар односторонних ограничений, введённых со стороны США, ЕС, Японии и Южной Кореи. Причина простая: слишком много узлов и агрегатов привозились в РФ из-за рубежа, и отрезание соответствующих поставок вынудило производителей резко искать замену. Впрочем, на месте дело всё-таки не стоит, и правительство Тульской области сообщило о том, что в перспективе в регионе будет построен завод по производству автомобильных трансмиссий и других автокомпонентов.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) между правительством Тульской области и компанией Great Wall Motor, которая, собственно, и будет реализовывать данный проект. Предприятие будет построено в индустриальном парке «Узловая» и подразумевает создание около тысячи рабочих мест. Дополнительные подробностий, включая сроки строительства, пока не опубликованы.

Напомним, что китайский концерн Great Wall Motor в России в первую очередь известен как владелец автомобильного бренда Haval, ставшего очень популярным в стране после ухода привычных автопроизводителей с российского рынка в 2022 году.

Следует отметить, что трансмиссия это ключевой агрегат в автомобиле, от которого зависит и расход топлива, и, в значительной степени, динамические характеристики машины. Поэтому появление предприятия, пусть и иностранного, специализирующегося на их производстве, это большое дело, поскольку сейчас в РФ попросту не производятся современные трансмиссии для легковых автомобилей.