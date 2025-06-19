Может получиться неплохо. С «Чебурашкой» в своё время получилось.

В текущих реалиях в России наблюдается дефицит кинофильмов, которые можно было бы показывать в кинотеатрах. Различные ухищрения, на которые идут прокатчики, конечно, в значительной степени спасают ситуацию, но полностью её разрешить может только масштабное отечественное кинопроизводство или восстановление хотя бы минимальных экономических отношений между РФ и США, о чём стараются договориться и Вашингтон, и Москва.

И вот сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) стало известно, что телеканал НТВ совместно с киностудией «Союзмультфильм» и кинокомпанией «Темп» заключили соглашение о производстве художественного фильма по мотивам мультсериала «Ну, погоди!».

По замыслу авторов идеи, «Ну, погоди!» является одним из наиболее популярных и известных мультсериалов в России, поэтому предполагается, что кинофильм по его мотивам будет актуален и экономически целесообразен. Компания «Темп» и киностудия «Союзмультфильм» будут заниматься непосредственно производством картины, ну а НТВ выступит в качестве генерального информационного партнёра.

Подробностей на данный момент нет. Известно лишь, что, по плану, прокат нового фильма стартует в 2028 году.