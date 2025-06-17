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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
В «Ростехе» не скрывают, что причина в том числе в санкциях.

Утилизация бытовых отходов, несомненно, является важной частью экономической деятельности государства, и при наличии возможностей все отходы необходимо либо пускать на вторичную переработку, либо использовать в качестве топлива для производства тепловой и даже электрической энергии.

В РФ с этим делом пока всё сложно, и сегодня в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По словам Чемезова, в 2019 году в стране начали возводить пять новых мусороперерабатывающих заводов: четыре в Московской области и один в Республике Татарстан. Первый завод в Подмосковье был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года, а второй сейчас находится в состоянии 92-процентной готовности.

Остальные три предприятия, заявил Чемезов, придётся «заморозить до лучших времён». Как отметил глава «Ростеха», в госкорпорации рассчитывают, что к тому моменту либо подешевеют деньги (намёк на снижение ключевой ставки ЦБ РФ), либо появится государственная поддержка строительства подобных предприятий.

В целом же, по словам Чемезова, строительство одного уже работающего и второго почти готового мусороперерабатывающего заводов было замедлено сначала в результате пандемии коронавируса, а затем в результате санкций, усложнивших закупку ключевого оборудования. К вопросу о том, что определённое негативное влияние, хоть и не такое, как на это рассчитывали авторы санкций, ограничительные меры на российскую экономику всё же оказывают.

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#россия #экономика #«ростех»
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