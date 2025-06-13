Ведь Иран один из основных экспортёров чёрного золота.

Сегодняшние удары Израиля по ядерным объектам и военному руководству Ирана, наверное, вряд ли для кого-то станут новостью. В рамках данного материала мы не будем затрагивать тему ударов как таковых и их логики, а отметим одно из экономических последствий сегодняшних событий — роста цен на нефть, а если точнее, то на августовские нефтяные фьючерсы.

Согласно поступающей информации, после сегодняшних известий нефть после апрельского снижения стоимости подорожала сразу на 7—8 % в зависимости от конкретного сорта. В частности, нефть марки Brent, до израильских ударов по Ирану стоившая около $64-66, теперь торгуется по цене, близкой к $74.

Эксперты предполагают, что нефтяные фьючерсы будут продолжать расти в цене по мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке, являющегося главным нефтеносным регионом на планете.

Необходимо понимать, что биржевая стоимость чего бы то ни было в большинстве случаев связана с политическими и информационными, а не экономическими аспектами. Сейчас на нефтяном рынке лёгкая нестабильность, а вот перерастёт ли она в нестабильность тяжёлую — покажет дальнейшее развитие событий. Официальный Тегеран обещает серьёзный ответ по Израилю, а дальше практически невозможно спрогнозировать, до чего дойдёт эскалация этого кризиса и как он повлияет на глобальную экономику.