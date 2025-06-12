Проект расширен. При этом каждая станция будет состоять из двух энергоблоков.

Атомная энергетика, несмотря на активные гонения на неё в отдельных считающих себя развитыми государствах, всё-таки сохраняет свою привлекательность. В частности, сегодня из материала издания «Интерфакс» стало известно о том, что проект «Росатома» по строительству атомной электростанции малой мощности в Узбекистане был переформатирован и расширен.

Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией будущей АЭС в Узбекистане.

Изначально предполагалось, что проект будет включать в себя создание малой атомной электростанции, состоящей из шести энергоблоков на базе реакторов РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый. Теперь же, как следует из переформатированного проекта, Россия построит в Узбекистане одну станцию большой мощности, состоящую из двух энергоблоков пока не уточняемых реакторов (либо ВВЭР-1000, либо ВВЭР-1200), и малую станцию, также состоящую из двух энергоблоков.

По всей видимости, изменение проекта связано со стремительно растущими потребностями Узбекистана в электроэнергии. Учитывая, что сдача станции в промышленную эксплуатацию планируется поэтапно в 2029—2033 годах, то есть, ждать ещё очень долго, мощности малой станции к тому моменту перестанет хватать для покрытия нужд республики.

Отметим, что в наши дни Россия в лице госкорпорации «Росатом» является главным, а для большинства государств — единственным доступным строителем атомных электростанций, обладающим, к тому же, полным перечнем всех компетенций в данной отрасли.