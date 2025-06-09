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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
Проект собираются реализовать в срок до 2033 года.

Производство сельскохозяйственной техники, одним из символов которой наряду с зерноуборочными комбайнами являются тракторы, это задача, которую Россия успешно решает в рамках совместного труда с Беларусью. Тракторы «Беларус», известные на всём постсоветском пространстве, пользуются большим спросом, и по этой причине в России, а конкретно — в Краснодарском крае — намерены построить завод по их производству.

Как сообщает издание «Коммерсант», проект нового предприятия, которое позволит обеспечить потребности отечественного сельского хозяйства, включая садоводство и виноградарство, планируется претворить в жизнь в срок до 2033 года. Проект завода подразумевает высокую степень локализации выпускаемой на нём продукции, а это значит, что он «потянет» за собой и все смежные отрасли машиностроения.

На данный момент в Краснодарском крае работают свыше трёх десятков машиностроительных предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной техники. Что немудрено: данный регион является одной из главных российских житниц с соответствующей потребностью в сельхозтехнике.

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#россия #экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #тракторы
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