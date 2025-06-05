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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
То есть, непосредственно по его прямому назначению.

Представленный в своё время крупный самосвал КАМАЗ-65951 прошёл испытания в режиме реальной эксплуатации. Об этом сегодня сообщил сам производитель в своём официальном пресс-релизе.

Согласно комментарию «КАМАЗа», самосвал использовался по своему прямому назначению и был задействован при строительстве дорог в Чувашской Республике. В кузове самосвала перевозился асфальтобетон, грунт и иные сыпучие материалы. Отмечается, что машина хорошо себя показала как в благоприятных условиях, так и на бездорожье.

КАМАЗ-65951 относится к линейке К5 и построен на шасси с усиленной рамой и колёсной формулой 8x4, обеспечивающими ему не только высокую проходимость, но и способность перевозить груз массой до 30,7 тонн, достигая общей снаряжённой массы в 50 тонн.

В движение этот незаменимый в дорожном строительстве и сельском хозяйстве «аппарат» приводит двигатель КАМАЗ Р6 мощностью от 482 л. с. вкупе с 16-ступенчатой механической трансмиссией.

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#россия #экономика #автомобили #промышленность #«камаз»
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