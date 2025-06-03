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Редакция
События в мире Михаил Андреев
АвтоВАЗ в середине июня представит первый кроссовер собственной разработки
Презентация состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кроссоверы являются одними из самых популярных автомобилей в России: автовладельцы ценят более высокую посадку, повышенную проходимость и дорожный просвет, позволяющий не задевать «брюхом» различные неровности на дороге, особенно в сельской местности.

Данная ниша сейчас целиком и полностью занята представителями китайского автопрома, а «АвтоВАЗ» после 2022 года в связи с уходом альянса Renault-Nissan потерял компетенции в производстве кроссовера Lada X-Ray и вынужден поголовно производить седаны и универсалы. Потребности рынка тольяттинскому автогиганту известны, но их удовлетворение задержалось более чем на три года.

Впрочем, хорошая новость ждёт нас всех уже 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Как сообщила сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа», именно на этом форуме производитель впервые представит кроссовер собственной разработки.

Пока что производитель не поделился ни внешним видом новинки, ни, тем более, её техническими характеристиками. Есть только распространившиеся по Сети ещё несколько месяцев назад фотографии прототипа нового кроссовера Lada, но нельзя гарантировать, что именно на его основе будет производиться серийная модель.

Одно можно сказать с практически полной уверенностью: в кроссоверы должны будут устанавливаться более мощные двигатели, поскольку масса таких автомобилей выше, и при сохранении тех же силовых установок, что ставятся, например, в Lada Vesta, динамика таких машин станет, по сути, небезопасной для современной загородной езды.

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#россия #автомобили #промышленность #lada #«автоваз»
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