Из триллиона кубометров, предусмотренных долгосрочным контрактом.

Становление Китая как главной индустриальной экономики планеты позволило России в сравнительно короткие в масштабах истории сроки переориентировать поставки своих энергоносителей с Запада на Восток. Данное обстоятельство в значительной степени позволило нивелировать последствия односторонних санкций, вводимых западными странами против России с 2022 года.

И вот, как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, компания поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» первые 100 миллиардов кубометров природного газа, что является одной десятой частью от подписанного и действующего до середины 2049 года 30-летнего контракта на поставку в Китай одного триллиона кубометров газа.

На достижение данного результата потребовалось пять с половиной лет: поставки газа по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. С конца прошлого года газопровод «Сила Сибири» вышел на свою проектную экспортную мощность в 38 миллиардов кубометров газа в год.