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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России доходы бюджета от утильсбора сократились примерно на треть
Несмотря на то, что сам утильсбор как таковой регулярно повышается.

Утилизационный сбор (утильсбор) в России практически в ежедневном режиме обсуждается автолюбителями и им сочувствующими, и коннотация этих обсуждений, пожалуй, очевидна. Сбор, призванный оплачивать регулярную утилизацию отслуживших свой срок автомобилей и субсидировать отечественный автопром, ложится на плечи производителей и импортёров, а те, в свою очередь, предсказуемо «отбивают» его за счёт соответствующего повышения цен на автомобили.

Утильсбор периодически повышается, однако, как сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Министерства финансов России, доходы бюджета от самого сбора сокращаются. Так, по статистике за первый квартал текущего года, за счёт утильсбора бюджет пополнился 97 миллиардами рублей, что примерно на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 142 миллиарда рублей.

В качестве основной причины, повлекшей за собой снижение бюджетных поступлений от утильсбора, называют подорожание автомобилей (в том числе из-за утильсбора как такового) и резкое падение их продаж на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, недоступности автокредитов для значительной части населения.

Следует отметить, что цель ЦБ РФ при повышении ключевой ставки до рекордного значения в 21 % заключалась в том числе в этом, поскольку доступное кредитование, то есть, искусственное повышение спроса, при ограниченном предложении ведёт к росту инфляции, с которой и призван бороться данный экономический регулятор.

Что до Минфина, то, как сообщается, ведомство уже пересмотрело прогноз на годовой доход от утильсбора с 2 триллионов рублей до 1,5 триллионов рублей. Не исключено, что его впоследствии придётся пересмотреть ещё раз.

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#россия #финансы #экономика #автомобили #налоги
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