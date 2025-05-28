Немецкая промышленность явно оценит это заявление главы правительства своей страны.

После 2022 года Германия, а если точнее, то немецкая промышленность, осознала, что секрет её продуктивности и конкурентоспособности скрывался отнюдь не в трудолюбии и грамотной организации процессов, а в доступных энергоносителях и других ресурсах из России. Лишившись доступа к ним, немецкая промышленность стала либо сокращать производство, либо переезжать в государства с более дешёвыми ресурсами — например, в США и Китай.

По причинам, носящим сугубо политический характер, действующее руководство Германии намерено закрепить это положение дел, и сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что будет делать «всё возможное», чтобы исключить запуск газопровода «Северный поток-2».

Как отметил Мерц, данное решение принимается с целью «оказания давления» на Россию. О каком давлении говорит глава немецкого правительства, не вполне понятно. Энергоресурсы — это такая вещь, которая нужна без исключения всем и всегда, так что покупатель на них в любом случае найдётся. Чего не скажешь о продукции немецкой промышленности, которая дорожает на фоне высоких энергетических издержек и, как следствие, теряет конкурентоспособность на мировом рынке.