Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер ФРГ пообещал препятствовать запуску газопровода «Северный поток-2»
Немецкая промышленность явно оценит это заявление главы правительства своей страны.

После 2022 года Германия, а если точнее, то немецкая промышленность, осознала, что секрет её продуктивности и конкурентоспособности скрывался отнюдь не в трудолюбии и грамотной организации процессов, а в доступных энергоносителях и других ресурсах из России. Лишившись доступа к ним, немецкая промышленность стала либо сокращать производство, либо переезжать в государства с более дешёвыми ресурсами — например, в США и Китай.

По причинам, носящим сугубо политический характер, действующее руководство Германии намерено закрепить это положение дел, и сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что будет делать «всё возможное», чтобы исключить запуск газопровода «Северный поток-2».

Как отметил Мерц, данное решение принимается с целью «оказания давления» на Россию. О каком давлении говорит глава немецкого правительства, не вполне понятно. Энергоресурсы — это такая вещь, которая нужна без исключения всем и всегда, так что покупатель на них в любом случае найдётся. Чего не скажешь о продукции немецкой промышленности, которая дорожает на фоне высоких энергетических издержек и, как следствие, теряет конкурентоспособность на мировом рынке.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #политика #экономика #германия #природный газ
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России восстановят «Сибсельмаш» — некогда крупнейший завод Сибири
23
Какой процессор купить для игр в 2025 году — варианты от 8 до 80 тысяч рублей
21
"Западня", "Расплата 2", "Опустошение": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
4
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
4
Обзор охлаждающей подставки для ноутбука Flydigi BS1
3
Изучаю игровых блогеров на YouTube - чемоданы, интриги, расследования
16
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
9
8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
2
Обзор книги “Игродром” Александра Ветушинского о научном исследовании игр
+
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
+

Сейчас обсуждают

beltar
18:17
Потому что 3060 до сих пор не устарела, и, объективно, может больше, чем могла в ее возрасте такая легенда, как GTX 1060. В 2020-ом уже были игры в которых на 1060 было нипаиграть на 60 fps в 1080p да...
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
VRoman
18:17
А блоки ниже 80 Plus Bronze пора уже запретить продавать. Сделать phase out для них.
Блоки питания получили новый рейтинг энергоэффективности 80 Plus Ruby
Тритон
17:43
Ой не надо этой чепухи пороть. 5600г даже половины 750ти не дотягивает, если нет упора в 2Гб видеопамяти, а вот 760М у 8600г - да, уже чего-то стоит, вплотную приближается по производительности к 1650...
8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
Сергей Гончар
17:43
Меня тошнит от таких техноблогеров рекламщиков.
GeForce RTX 5060 в играх с RT в разрешении 1080p нередко значительно быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Сергей Анатолич
17:33
Reuters наверно на Юпитер летали в отпуск всем коллективом, Россия настаивает на этом ещё с 2007го года.
Reuters: Россия в рамках урегулирования настаивает на нерасширении НАТО и снятии санкций
Фархад Чулиев
17:32
Цена почём где заказать на мой баркас
Rolls-Royce представила новый 12-цилиндровый дизельный двигатель для суперъяхт
Сергей Анатолич
17:31
Польша и США. Галантерейщик и Кардинал. Спасут Францию!🤣
Глава Пентагона: Польша и США вместе стремятся к достижению мира «посредством силы»
dimkahon
17:29
Позорище!
AMD Radeon RX 9060 XT не догнала RX 7700 XT в первых тестах Geekbench
Сергей Анатолич
17:23
Наконец то американцы до Луны долетят. По-настоящему.🤣
В США представили водородную систему для заправки и охлаждения реактивных самолетов будущего
Сергей Анатолич
17:19
Шмерц реально мазохист. Немцы, кого вы выбрали?
Канцлер ФРГ пообещал препятствовать запуску газопровода «Северный поток-2»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем