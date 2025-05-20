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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Росатом изготовил первый реактор РИТМ-400 для строящегося самого мощного ледокола в мире
Работа над первым реактором завершена, скоро будет готов и второй.

Освоение Арктики и её колоссальных запасов природных ресурсов является одной из главных геополитических тем современности. Россия в этом аспекте обеспечила себе фору в несколько десятков лет, и ключевую роль в этом исполняет крупнейший российский ледокольный флот, включающий в себя уникальные для мирового судостроения производимые только в РФ атомные ледоколы.

Сейчас основная задача по обеспечению круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, соединяющему не только северные города России, но и Европу с Азией, возлагается на атомные ледоколы проекта 22220, но в перспективе в арсенале «Росатомфлота» появятся и ледоколы перспективного проекта 10510 «Лидер». Головной ледокол данного проекта и по совместительству будущий самый мощный атомный ледокол в мире назвали «Россия», а сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила, что для него был изготовлен первый из двух реакторов РИТМ-400.

Изображение: модель строящегося ледокола «Россия» проекта 10510.

В «Росатоме» отметили, что два реактора РИТМ-400 для ледокола «Россия» назвали «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» соответственно. Изготовление второго реактора будет завершено примерно через пару месяцев, после чего обоих «богатырей» доставят на верфь, где будет произведена их установка на строящийся ледокол.

Строительство атомного ледокола «Россия» началось в 2020 году, а завершиться должно в конце 2027 года. Тепловая мощность реактора РИТМ-400 составляет 315 МВт, а две таких установки позволят обеспечить ледоколы проекта 10510 достаточной мощностью для преодоления ледяной корки толщиной свыше четырёх метров.

После ввода в эксплуатацию «Россия» расширит возможности обеспечения судоходства по Северному морскому пути, считающемуся экспертами перспективным торговым маршрутом между Европой и Азией, защищённым и от иностранного военного присутствия, и от пиратов, не говоря уже про сокращение расстояния и, как следствие, времени доставки товаров и их итоговой стоимости. Из угроз — только белые медведи, но они обычно близко к ледоколам и сопровождаемым ими судам не подходят.

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#россия #экономика #промышленность #судостроение #ледоколы #атомные ледоколы
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