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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров и Рубио провели телефонный разговор по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Обсуждались и другие темы, но эта — основная.

Учитывая тот факт, что Россия на уровне политического руководства никогда не отказывалась от дипломатического решения украинского кризиса, а США нацелены как можно скорее данный конфликт хотя бы «заморозить», вполне естественной выглядит сегодняшняя новость о том, что по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарём США Марко Рубио.

Согласно официальному пресс-релизу МИД РФ, основной темой разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран стали возобновившиеся вчера в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной. Марко Рубио позитивно отозвался о достигнутой между Москвой и Киевом договорённости о масштабном обмене военнопленными и озвучил готовность американской стороны способствовать поиску решения текущего конфликта.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил готовность России вести совместную с США работу и поблагодарил официальный Вашингтон за содействие тому, чтобы Киев согласился возобновить прямые переговоры с Москвой. В рамках телефонного разговора обсуждались и другие вопросы международной повестки, в подробности которых МИД РФ вдаваться не стал.

Отметим, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон начал предпринимать активные попытки восстановления российско-американских отношений, практически до основания разрушенных предыдущими администрациями США. Так, Москва и Вашингтон регулярно ведут переговоры и нацелены в том числе на то, чтобы восстановить экономическое взаимодействие. Для сравнения, администрация Джо Байдена не вела с Россией никакого конструктивного диалога с самого момента начала боевых действий в феврале 2022 года.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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