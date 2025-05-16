Процесс будет очень сложным, и далеко не факт, что он к чему-нибудь приведёт.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, возобновлённые после их одностороннего срыва Киевом весной 2022 года, должны были стартовать ещё вчера утром, но украинское политическое руководство допустило затягивание данного процесса, в результате чего он был перенесён на сегодняшнее утро. В указанный российской стороной час украинская делегация также не явилась, в итоге переговоры начались буквально около часа назад.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. После вступительного слова главы МИД Турции представителей прессы и других стран попросили покинуть зал, и российско-украинские переговоры начались в закрытом двустороннем формате.

Следует отметить, что российская сторона тщательно подготовилась к переговорам: по словам Мединского, возглавляемая им делегация получила все сведения о положении дел в российской экономике, о работе оборонно-промышленного комплекса, а также была ознакомлена с реальной ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения. Иными словами, можно предположить, что российская сторона на переговорах с Украиной будет озвучивать эти факты и в целом вести диалог с заведомо более сильной позиции, чем это было весной 2022 года, когда переговоры были сорваны.

Москва всегда отмечала стремление к политико-дипломатическому урегулированию конфликта при условии полного устранения его первопричин, а вот готов ли к этому сценарию Киев, тем более, учитывая тот факт, что условия мирного урегулирования значительно ужесточились, снова большой и открытый вопрос. В любом случае, к переговорам следует относиться с лёгкой надеждой, но без избыточного оптимизма: процесс может затянуться и снова сорваться. Тем временем боевые действия на период переговоров не останавливаются.