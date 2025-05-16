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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
Процесс будет очень сложным, и далеко не факт, что он к чему-нибудь приведёт.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, возобновлённые после их одностороннего срыва Киевом весной 2022 года, должны были стартовать ещё вчера утром, но украинское политическое руководство допустило затягивание данного процесса, в результате чего он был перенесён на сегодняшнее утро. В указанный российской стороной час украинская делегация также не явилась, в итоге переговоры начались буквально около часа назад.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. После вступительного слова главы МИД Турции представителей прессы и других стран попросили покинуть зал, и российско-украинские переговоры начались в закрытом двустороннем формате.

Следует отметить, что российская сторона тщательно подготовилась к переговорам: по словам Мединского, возглавляемая им делегация получила все сведения о положении дел в российской экономике, о работе оборонно-промышленного комплекса, а также была ознакомлена с реальной ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения. Иными словами, можно предположить, что российская сторона на переговорах с Украиной будет озвучивать эти факты и в целом вести диалог с заведомо более сильной позиции, чем это было весной 2022 года, когда переговоры были сорваны.

Москва всегда отмечала стремление к политико-дипломатическому урегулированию конфликта при условии полного устранения его первопричин, а вот готов ли к этому сценарию Киев, тем более, учитывая тот факт, что условия мирного урегулирования значительно ужесточились, снова большой и открытый вопрос. В любом случае, к переговорам следует относиться с лёгкой надеждой, но без избыточного оптимизма: процесс может затянуться и снова сорваться. Тем временем боевые действия на период переговоров не останавливаются.

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#россия #украина #политика #боевые действия #турция
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Повелитель драных котов
15:49
я дома на удаленке вообще то работаю.в отличии от тебя.мне чтобы писать на си программы ездить никуда не надо,ты смешон просто
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Bernigan
15:49
Ясно фотожопить будешь, потому что хз где ты работаешь, если тест сделал
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Повелитель драных котов
15:48
мне глубьоко плевать на твою веру.в медиум ты всрался.а тест сделаю чуть позже,я в отличии от тебя работаю.а не бездельничаю.а мне нрвится как у тебя припекает
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Bernigan
15:47
ну так сделай экстрим и посмотрим сколько там, сделаешь честно может я тебе поверю
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Повелитель драных котов
15:47
не ври.ты совсем заврался.по себе не суди .я сделал честный тест .в отличии от тебя где нет даже экрана рабочего.ты всегда мошенник.и еще раз .я тебе уже сказал что в разных тестах будет по разному ра...
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Bernigan
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Я помню прекрасно тестили этот суперпозишн уже, и твой результат был на 13% выше, не более, и вот это никак не может быть, ты просто мошенник. Потому и не хочешь экстрим делать, потому что опять фотож...
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Повелитель драных котов
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ничего не подтвержается .а тоьько то что ты заврался и ты подделал свои да.я не знаю чего там было в прошлый раз а в этот раз я отключил все фоновые проги .вот и резалт.так что гуляй вася/Я тебя прос...
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Bernigan
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Ну если не хочешь сделать экстрим, значит подтверждаешь что всё это время фотожопил результат 3060, и примерно столько же будешь фотожопить новый Я помню в прошлый раз ты обогнал на 13%, откуда это в...
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