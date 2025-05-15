Возглавит её Владимир Мединский, как и на предыдущих переговорах.

Уже сегодня в Турции должны начаться переговоры между Россией и Украиной о возможном урегулировании текущего конфликта. Несмотря на то, что впервые информация об этих переговорах была озвучена Владимиром Путиным, официальный Кремль долго не оглашал сведения о том, кто будет вести переговоры с российской стороны. Что ж, процесс начнётся уже через несколько часов, и вот, на официальном сайте президента России появилась информация о составе российской переговорной группы.

Итак, в состав российской делегации войдут помощник президента России Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны России Александр Фомин.

Вместе с переговорной делегацией Путин также утвердил состав экспертов для переговоров с Киевом. В него войдут первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, руководитель Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.

Состав делегации интересен тем, что его возглавляет Владимир Мединский. Напомним, он же возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в самом начале конфликта, пока процесс не был сорван западными странами. За эти три года, впрочем, объективная реальность в зоне конфликта радикально изменилась, как изменилась и политическая ситуация, поэтому переговоры Москвой будут вестись в несравнимо более сильной позиции, чем весной 2022-го.

Официальный состав украинской делегации пока неизвестен. Зато в Турцию уже прилетел госсекретарь США Марко Рубио, которому журналисты отводят роль своеобразного наблюдателя при переговорах РФ и Украины.