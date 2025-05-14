Конечно же, главное это не оценки критиков, а оценки зрителей. Их узнаем через два дня.

Несмотря на то, что кинофраншиза «Пункт назначения» за 25 лет своего существования получила большую известность, особенно в пределах России и СНГ, критики о ней всегда были, мягко говоря, невысокого мнения. На агрегаторе Metacritic оценки фильмов данной серии не превышали 50 баллов из 100 возможных, по большей части болтаясь в районе 30—45 баллов.

Ситуация изменилась после появления оценок нового, первого за четырнадцать лет фильма: «Пункт назначения: Узы крови» (Final Destination: Bloodlines). Согласно сведениям Metacritic, новый «Пункт назначения» набрал 74 балла из 100 возможных, что для среднестатистического фильма достойный результат, а для представителя данной серии фильмов ужасов — скачок в развитии.

Критики отмечают качественное развитие сюжета картины, использование современных спецэффектов, а также зрелищные подобающие франшизе нелепые смерти действующих лиц. Судя по всему, режиссёру и сценаристам удалось провести работу над ошибками предыдущих кинолент.

Премьера фильма «Пункта назначения: Узы крови» в США назначена на эту пятницу, 16 мая. Тогда же станут известны отзывы простых зрителей, которые всегда более объективны, чем критики, как минимум по причине значительно большей статистической выборки.