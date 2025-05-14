И не простого оборудования, а реакторного.

Крупные атомные электростанции мощностью 2 000 МВт и больше нужны далеко не везде, да и времени на строительство и ввод таких станций в эксплуатацию требуется крайне много. Зачастую определённому району с головой хватит атомной электростанции малой мощности (АСММ), и такое решение в своё время приняло руководство Узбекистана, санкционировавшее строительство АЭС малой мощности в Джизакской области.

Станция будет сооружена по проекту «Росатома», и процесс производства реакторного оборудования для неё уже начался, о чём и сообщила российская госкорпорация. Согласно комментарию «Росатома», предприятие «АЭМ-Спецсталь» уже отлило 205-тонный слиток из особой сверхпрочной стали для атомной промышленности, из которого впоследствии будет создан фланец корпуса реактора РИТМ-200Н для первого энергоблока АСММ в Узбекистане.

Реакторы типа РИТМ используются Россией в атомном ледокольном флоте, а также в плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Что до малой АЭС в Узбекистане, то она будет состоять из шести энергоблоков с реакторами РИТМ-200Н суммарной мощностью 330 МВт. По плану, первый энергоблок станции будет запущен в конце 2029 года.

Будет ли этого достаточно, учитывая активное экономическое развитие Узбекистана, вопрос непраздный. В любом случае, у Ташкента есть торговый и технологический партнёр в лице Москвы, так что энергетические вопросы всегда можно решить по мере их появления.