За первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Автомобили — это одна из основных причин разгона инфляции в России. Решить проблему роста цен на них может только кратное наращивание производства, но процесс это небыстрый и далеко не самый простой. Менее радикальным вариантом является повышение ключевой ставки, которая автоматически делает потребительское и автомобильное кредитование недоступным для подавляющей части населения.

И вот, как сообщает издание Auto.ru со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ), политика ЦБ РФ действует: за первый квартал 2025 года выдача автомобильных кредитов в России сократилась в 2,4 раза (на 57,8 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если вам больше по душе наглядное рублёвое исчисление этого сокращения, то соответствующая статистика у НБКИ тоже имеется: в первом квартале 2024 года было выдано автокредитов на сумму в 560,7 млрд рублей, а в первом квартале 2025-го — на сумму в 236,4 млрд рублей.

Влияет ли данная статистика на снижение стоимости автомобилей? Судя по ценникам в автосалонах и общему падению автомобильного рынка в России, если и влияет, то пока несущественно. Следует также помнить о регулярном повышении утильсбора, влиять на который производители автомобилей не могут, но который закладывается в их итоговую стоимость.