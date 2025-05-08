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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии заявил о безразличии к мнению других стран о его визите в Москву
Так и должен вести себя глава суверенного государства.

В наши дни способность политиков проявлять твёрдость воли и игнорировать мнение недоброжелателей, демонстрируя тем самым суверенитет своего государства, — это редкое и достойное уважения качество. Несмотря на давление со стороны Евросоюза и закрытие Прибалтикой своего воздушного пространства, президент Сербии Александр Вучич проявил характер и всё же приехал в Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Вучича, Сербии нечего стыдиться, поскольку в годы Второй мировой войны она сражалась на той же стороне, что и Россия/СССР, поэтому он прибыл на общий для народов двух государств праздник. Вучич добавил, что его «не волнует» мнение других стран относительно его визита в Москву, поскольку он президент Сербии, и его выбирали сербы, а не граждане других государств.

Сербский лидер добавил, что больше четырёх лет не был в Москве и дал обещание президенту России Владимиру Путину приехать на День Победы. Президентов Сербии и России ожидает встреча, в рамках которой главы государств обсудят развитие двусторонних отношений во всех их проявлениях.

Отдельно Вучич отметил болезненную для Сербии тему Косова, добавив, что высокий уровень российско-сербских отношений подтверждается также и тем фактом, что Москва не признаёт Косово в качестве независимого государства, воспринимая его частью Республики Сербия.

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#россия #политика #сербия
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