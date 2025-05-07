При этом в Вашингтоне отмечают заинтересованность РФ в урегулировании данного кризиса

В приступившей в конце января этого года к своим обязанностям администрации США начинает преобладать мнение о том, что быстро урегулировать украинский конфликт на текущем этапе уже если не невозможно, то крайне затруднительно. Слишком далеко зашёл процесс, слишком много сторон в него вовлечено и слишком далеки друг от друга предложения основных фактических участников конфликта в лице России и Украины.

Тот факт, что Киев и Москва максимально далеки друг от друга в вопросе достижения компромиссов, отметил сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках организованного Мюнхенской конференции по безопасности форума. По словам Вэнса, одной из заслуг президента США Дональда Трампа является то, что он узнал выдвигаемый Россией набор требований для урегулирования текущего кризиса.

Как отметил вице-президент США, общественность может соглашаться с этим подходом или нет, но администрация Трампа считает необходимым узнать, чего хочет другая сторона конфликта, чтобы выработать последовательность дальнейших действий. В Вашингтоне, добавил Вэнс, считают, что Москва «просит слишком многого» на переговорах по Украине, но в целом называть Россию не заинтересованной в мирном урегулировании вице-президент США не стал.

Напомним, что требования России были сформулированы президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года в рамках выступления в Министерстве иностранных дел. От Киева требуется полностью вывести войска с конституционных границ РФ, включая «новые» регионы, тем самым признав суверенитет России над ними, провести демилитаризацию, отказаться от стремления в НАТО и иные военные альянсы, а также отказаться от проводимой сейчас внешней и внутренней политики. Западные санкции, введённые против РФ с 2014 года, должны быть сняты.

Проблема заключается в том, что эти требования, которые, исходя из реалий «на земле», с российской точки зрения справедливы, обоснованы и даже скромны, с американской точки зрения считаются завышенными. И чем дольше затягивается конфликт, тем больше будут ужесточаться требования Москвы. Это обстоятельство, к слову, недавно отметил и глава Госдепа США Марко Рубио, заявляя, что при отсутствии прогресса в переговорах по Украине Вашингтон может переключиться на более приоритетные внешнеполитические задачи.