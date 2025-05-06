Перемирие остаётся в силе, но его нарушение со стороны ВСУ будет сопровождаться ответными действиями.

В конце апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что официального согласия на это перемирие со стороны Киева не последовало, а ВСУ продолжают демонстративно запускать беспилотные летательные аппараты по общепризнанной территории РФ, предложение Путина остаётся в силе.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, инициатива Путина о временном перемирии на День Победы остаётся актуальной, однако если вооружённые силы Украины будут наносить удары по позициям российских сил, то войска будут на эти действия отвечать.

Праздничное перемирие с российской стороны объявлено с 8 мая, 00:00 по московскому времени, до 11 мая, 00:00 по московскому времени. В предыдущий раз перемирие продолжительностью в одни сутки в зоне боевых действий объявлялось российской стороной на Пасху.