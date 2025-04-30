Внутренние дела, тем более столь серьёзные, безусловно, первостепенны.

Одним из высокопоставленных приглашённых в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гостей являлся премьер-министр Индии Нарендра Моди. Сегодня от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стало известно, что Моди отменил свой визит в Москву. Индия, добавил Песков, будет представлена в Москве, но не уточнил, кем и на каком уровне.

Причину отмены визита индийского премьера в Кремле не назвали, но если вы следите за новостями, то догадаться будет нетрудно: связано это с террористическим актом в Кашмире и последовавшей за ним напряжённостью в индийско-пакистанских отношений. Ряд пакистанских политических деятелей даже сообщают, что со дня на день между государствами могут начаться боевые действия.

Насколько эти заявления близки к реальности, сказать сложно, но решение Нарендры Моди остаться в стране и отменить визит в Москву на очень важную юбилейную дату может косвенно свидетельствовать о том, что в Нью-Дели готовятся к эскалации.