Обесточены оказались в том числе объекты инфраструктуры.

Локальные отключения электроснабжения в небольших населённых пунктах или на отдельных улицах крупных городов из-за различных мелких поломок — это реальность, с которой периодически сталкивается каждый. Совсем другое дело, когда происходит масштабный сбой, и без электричества остаются миллионы людей и вся жизненно важная инфраструктура. Такая ситуация произошла сегодня в Испании, Португалии и юго-западных граничащих с Испанией регионах Франции.

На данный момент официально неизвестно, что послужило причиной «блэкаута», но западная пресса заявляет, что в результате сбоя произошла потеря 10 гигаватт мощности в энергосистеме Португалии и Испании.

В прессе, в частности, в газете The New York Times, сообщается о потере доступа к сотовой связи и мобильному интернету, сбоях в работе метрополитена, нарушении режимов работы светофоров, а также перебоях в работе местных аэропортов. Не работают банкоматы, лифты, также, по всей видимости, нарушена работа водоснабжения.

Как передаёт пресса со ссылкой на операторов испанской и португальской энергосистем, восстановление электроснабжения в странах потихоньку началось, хотя и неизвестно, сколько времени потребует полное завершение этого процесса. По неподтверждённым данным прессы, без света граждане Испании могут провести до десяти часов. Сейчас официальный Мадрид проводит экстренное заседание по теме аварии.