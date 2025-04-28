Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
NYT сообщила о масштабном отключении электроэнергии в Испании, Португалии и Франции
Обесточены оказались в том числе объекты инфраструктуры.

Локальные отключения электроснабжения в небольших населённых пунктах или на отдельных улицах крупных городов из-за различных мелких поломок — это реальность, с которой периодически сталкивается каждый. Совсем другое дело, когда происходит масштабный сбой, и без электричества остаются миллионы людей и вся жизненно важная инфраструктура. Такая ситуация произошла сегодня в Испании, Португалии и юго-западных граничащих с Испанией регионах Франции.

На данный момент официально неизвестно, что послужило причиной «блэкаута», но западная пресса заявляет, что в результате сбоя произошла потеря 10 гигаватт мощности в энергосистеме Португалии и Испании.

В прессе, в частности, в газете The New York Times, сообщается о потере доступа к сотовой связи и мобильному интернету, сбоях в работе метрополитена, нарушении режимов работы светофоров, а также перебоях в работе местных аэропортов. Не работают банкоматы, лифты, также, по всей видимости, нарушена работа водоснабжения.

Как передаёт пресса со ссылкой на операторов испанской и португальской энергосистем, восстановление электроснабжения в странах потихоньку началось, хотя и неизвестно, сколько времени потребует полное завершение этого процесса. По неподтверждённым данным прессы, без света граждане Испании могут провести до десяти часов. Сейчас официальный Мадрид проводит экстренное заседание по теме аварии.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#энергетика #франция #испания #португалия #андорра
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
45
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
13
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
14
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
3

Сейчас обсуждают

Roditch
16:59
У RTX4070 шина 192bit и 12ГБ видеопамяти. Разница только в типе памяти GDDR6 (14-19 Гбит) и GDDR6x (19-24Гбит). Так что в 3060ti вполне могли поставить 12 ГБ.
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
sgs
16:59
Какое печальное зрелище. Noname китайцы и пустые залы. Правда даже до санкций подобное мероприятие не отличалось размахом. Сейчас оно стало еще более унылым.
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
Bryant333
16:59
Дура.
Матвиенко раскритиковала «крайне низкие» зарплаты молодых учителей
Артур Шевченко
16:56
Работая в связи уже 19 лет, хуже асуса наверное только Хуавей))
ASUS представила маршрутизатор RT-BE82U с поддержкой Wi-Fi 7 и скоростью до 6500 Мбит/с
Андрей Тарр
16:55
Затем! Так же как накуривать пчелу... Ну фанат решил убить кучку своего времени и денежных средств. На создание своего монстрика Вуду-штейна и все. Никаких попилов, откатов, взяток, продвижения пов...
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
Roditch
16:50
По факту так и есть. Материнская плата поддерживает только PCI-E 3.0, а Zero вставил туда видеокарту с 8 линиями 4 версии, да ещё и на 8 ГБ.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Фельдшер
16:43
свинка иди к окулисту! "Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами ПОСЛЕ ПАСХАЛЬНОГО ПЕРЕМИРИЯ"! А украина "во время" Так что 404 облажалась почти 5 тысяч раз, а РФ ни разу. Хотя я бы ка...
Путин объявил перемирие на период празднования 80-летия Победы
AleksK
16:42
На каком столе чубатик? Твой фюрер делает все что бы мира не было как можно дольше.
Путин объявил перемирие на период празднования 80-летия Победы
Фельдшер
16:40
это уже какое переиздание глупых советов от "специалиста"?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Dark_Cloud
16:34
Это местный дурачок, не обращайте внимания.
Asus представила маршрутизатор RT-BE82U Wi-Fi 7 со скоростью 6500 Мбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем