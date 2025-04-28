Причём, не когда-то в отдалённой перспективе, а в течение шести лет.

Производство промышленного оборудования, включая такие его незаменимые части, как станки и роботы-манипуляторы, давно является болезненной темой для отечественной машиностроительной отрасли. Зависимость от иностранных поставщиков в этой сфере огромная, а процесс импортозамещения в ней идёт не так быстро и активно, как того требует сама идея импортозамещения как такового.

Впрочем, это не значит, что важность задачи не осознаётся в политическом руководстве России. Так, сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин в рамках мероприятия «Знание. Первые» сообщил о том, что одним из главных национальных проектов сейчас является создание собственных российских средств производства. В их число входят станки, а также системы и средства автоматизации и роботизации промышленных процессов.

По словам Мишустина, в течение ближайших шести лет перед государством стоит задача доведения импортозамещения в данной отрасли до 95 %. Насколько данная задача реализуема, вопрос пока открытый, но в правительстве сохраняют по этому поводу оптимизм. Так, Мишустин напомнил, что в России раньше не производились пятиосевые станки; теперь же соответствующее производство функционирует в Краснодаре.

Кроме того, добавил председатель Правительства, в России сейчас работают уже более десятка предприятий, специализирующихся на производстве роботов-манипуляторов для нужд промышленности. Такая техника в РФ раньше также не производилась.