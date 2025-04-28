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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МАЗ построил новый корпус автобусного завода: выпуск пассажирской техники увеличится почти вдвое
Преимущественно за счёт более эффективного производства.

Автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ) поставляются в обе части Союзного государства России и Беларуси, и учитывая тот факт, что потребность рынка в данной технике постоянно растёт, на МАЗе в 2023 году приняли решение о строительстве нового корпуса автобусного. Теперь, как сообщает издание «БелТА», возведение новой промышленной площадки завершено.

Как отметили представители предприятия, раньше производство автобусов на Минском автозаводе было неэффективным, поскольку процесс был разделён между несколькими корпусами. Новый же корпус совмещает в себе все основные цеха: сварочный, окрасочный, сборочный, диагностический и другие.

После выхода производства в новом корпусе автобусного завода на оптимальную производственную мощность, чего планируется добиться с 1 января следующего года, МАЗ начнёт выпускать до трёх тысяч единиц пассажирской техники в год против 1 500 — 1 800 единиц по статистике последних лет. Иными словами, рост производительности будет почти двукратным.

Хотя основными рынками сбыта продукции МАЗ являются РБ и РФ, в руководстве завода рассчитывают на то, что предприятию удастся расширить своё присутствие на рынках «дальнего зарубежья». Насколько этот план реалистичен, вопрос, впрочем, пока открытый.

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#россия #экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #автомобилестроение #маз #автобусы
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