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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
Железо надо ковать, не отходя от кассы.

Российские фильмы «Холоп» и «Холоп 2» в своё время стали одними из самых кассовых кинофильмов в отечественном прокате за всю его новую историю. Учитывая эту статистику, вполне естественно, что создатели киносерии собираются выпустить третью часть. И вот сегодня режиссёр фильма «Холоп 3» Клим Шипенко заявил, что запуск картины в широкий прокат запланирован на следующий год.

По словам Шипенко, конкретная дата пока не установлена, поскольку фильм ещё находится в стадии активного производства. Согласно имеющейся информации, Милош Бикович вернётся к своей роли «мажора» Гриши, которому предстоит заняться активным перевоспитанием избалованной жизнью семьи.

Учитывая ситуацию в отечественном кинопрокате, у «Холопа 3» в будущем году имеются все шансы установить ещё один рекорд кассовых сборов. Если, конечно, не произойдёт восстановление российско-американских экономических отношений, и на отечественный рынок не хлынут, как встарь, многочисленные голливудские проекты.

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#россия #кино #фильмы #кинофильмы #«холоп» #«холоп 3»
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