20 июля, если быть точными. Без символизма и в этой дате не обошлось.

В отношении Lada Iskra — нового автомобиля в модельном ряду «АвтоВАЗа» — производитель решил активно применять символические даты. Серийное производство автомобиля началось 19 апреля, в день, когда 55 лет назад с конвейера тольяттинского автогиганта сошли первые автомобили ВАЗ-2101.

Старт коммерческих продаж Lada Iskra тоже решили приурочить к памятной дате: 20 июля. Как напомнил «АвтоВАЗ», этот день можно считать днём рождения их предприятия: 20 июля 1966 года руководство СССР приняло решение о строительстве автомобильного завода в Тольятти.

Напомним, что Lada Iskra занимает в модельном ряду «АвтоВАЗа» промежуточное положение между более простой Lada Granta и более дорогой Lada Vesta. По замыслу производителя, Lada Iskra — это автомобиль для тех, кому возможности Lada Vesta избыточны, а оснащение Lada Granta уже не удовлетворяет базовым потребностям.

Новинка выпускается в трёх вариантах силовых агрегатов: двигатель мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатая МКПП, двигатель мощностью 106 л. с. и 6-ступенчатая МКПП, а также двигатель мощностью 106 л. с и трансмиссия-вариатор. Lada Iskra выпускается в двух вариантах кузова — седан или универсал — при этом универсал будут также производить в варианте оформления Cross. Цена на Lada Iskra будет стартовать с 1,2 млн рублей.