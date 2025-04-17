Собственно, для того этот разговор и был проведён.

На прошлой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в третий раз посетил Россию и в третий же раз встретился с президентом России Владимиром Путиным. Беседа президента РФ с уполномоченным президентом США лицом продолжалась без малого пять часов, и очевидно, что по возвращении в Штаты Уиткофф передал всё содержание своего диалога с Путиным непосредственно Дональду Трампу.

И вот сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам отметил, что в Кремле известно о свершившемся факте передачи Уиткоффом Трампу содержания своего разговора с Путиным.

В подробности сейчас ни Москва, ни Вашингтон не вдаются. Формально Путин и Уиткофф обсуждали урегулирование украинского конфликта, но многие аналитики полагают, что это было лишь одной из тем диалога. Другими темами могли быть восстановление российско-американских отношений и формирование новых правил игры на глобальной арене.

Насколько успешно идут переговоры, сказать сложно: слишком уж мало конкретной информации поступает из Кремля и Белого дома. Ясно одно: идёт активная дипломатическая работа, итогом которой должна стать личная встреча президентов России и Соединённых Штатов. Если такая встреча состоится, это будет означать, что все вопросы и несостыковки были обсуждены и улажены на более низких дипломатических уровнях.