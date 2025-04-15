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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России запустили первое в стране производство гибких солнечных модулей
Предприятие сможет ежегодно выпускать 10 МВт модулей в мощностном выражении.

«Зелёная» энергетика, быть может, и не способна заменить традиционную в промышленно развитых государствах, поскольку попросту не выдаёт должную мощность при экономически обоснованных затратах, но вполне может применяться в качестве вспомогательных, аварийных источников энергии, а также для питания отдалённых объектов, к которым нецелесообразно вести линии электропередачи.

И вот сегодня группа «Роснано» сообщила о запуске в Республике Мордовия первого в России предприятия по производству гибких солнечных модулей. Как уточняется, при производстве солнечных модулей будет применяться технология CIGS — вакуумного напыления селенида, индия, галлия и меди. Ежегодно предприятие сможет выпускать модулей на 10 мегаватт в мощностном выражении. Каков уровень локализации производства модулей на заводе, в публикации «Роснано» не уточняется.

Основной сферой применения гибких солнечных модулей в «Роснано» видят жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку такие модули непривередливы к условиям работы, эффективны даже при недостаточном уровне света, а также не нагружают крыши и иные конструкции и не портят внешний вид зданий.

Также, отметили производители, их продукция может стать решением задачи электроснабжения в энергодефицитных регионах России, в которых при этом погодные условия позволяют активно использовать солнечную энергетику. На ум сразу же приходят южные регионы России, которые в прошлом году попадали в новостные сводки по причине дефицита электроэнергии. Понятно, что мощности завода в Мордовии для покрытия общего энергодефицита не хватит, но как временная мера, которая впоследствии, по мере ввода в строй новых объектов электрогенерации, перейдёт в статус аварийного источника энергии, может сработать.

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#россия #технологии #экономика #промышленность #энергетика #солнечная энергетика
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