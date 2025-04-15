А ведь автомобили Hyundai и Kia были в России очень популярны.

Вчера по российскому сегменту Сети распространилась информация со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap, из которой следовало, что автомобили марки Kia, производимые автоконцерном Hyundai Motor, могут вернуться на российский рынок. Как сообщало Yonhap, автобренд Kia включил российский рынок в свою стратегию продаж на текущий год и даже намерен реализовать в России до пятидесяти тысяч автомобилей.

Учитывая нынешнюю ситуацию на российском автомобильном рынке, когда выбор ограничен либо отечественными машинами, либо многочисленными представителями китайского автомобилестроения, данное известие было воспринято автолюбителями с большой надеждой.

Впрочем, подтвердить эти сведения в Hyundai Motor отказались. Как отметила пресс-служба концерна в комментарии агентству «РИА Новости», в российской прессе появляется много материалов, основой которых являются «крайние предположения», поэтому их сложно подтвердить. В Hyundai решили на эти сообщения попросту не реагировать.

По сути, Hyundai не подтвердил, но и не опроверг вчерашние появившиеся с подачи южнокорейского издания Yonhap сведения. Напомним, что до 2022 года Hyundai и его суббренды занимали в России значительную долю продаж автомобилей. Сейчас эта ниша занята автомобилями китайских производителей, поэтому простым возвращение, если оно вообще состоится, явно не будет.