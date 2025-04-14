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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
Когда процесс формально начнётся и завершится, сказать пока не может никто.

Восстановление отношений между государствами, особенно, с учётом вооружённого конфликта и отчуждением территорий, это всегда очень сложный, долгий и кропотливый процесс, требующий от обоих государств колоссальной политической воли.

В августе 2008 года российско-грузинские отношения были испорчены, и лишь несколько лет назад, после смены в Грузии политического руководства, начались робкие шаги в сторону нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Сейчас между Россией и Грузией восстановлено авиасообщение и идёт торговля, но формальные дипломатические отношения между государствами так и не возобновлены.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова делать шаги к нормализации отношений с Тбилиси, однако на данном этапе каких-либо определённых временных рамок, в которые можно уложить данный процесс, нет.

Отметим, что сейчас в Грузии правящей партией является «Грузинская мечта», представители которой здраво рассуждают о происходящих в мире событиях и винят в вооружённом конфликте августа 2008 года политику тогдашнего грузинского президента Михаила Саакашвили.

При этом восстанавливать дипломатические отношения с Россией «Грузинская мечта» пока не торопится, отмечая, что данному процессу мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии. Напомним, что после событий августа 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию, до конфликта являвшиеся автономными регионами в составе Грузии, независимыми государствами, и с тех пор оказывает им экономическую и политическую поддержку. В состав России эти регионы не включены, а, значит, у Москвы есть большой простор для манёвра на этом направлении.

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#россия #политика #грузия
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