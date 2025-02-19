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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Volkswagen и Audi сохранят линейки авто с ДВС в Европе из-за низкого спроса на электромобили
Видимо, что-то случилось.

Автопроизводители корректируют «зелёные» стратегии: текущая ситуация на рынке не способствует быстрому переходу на электротягу. Многие клиенты по-прежнему выбирают машины с ДВС, что оборачивается убытками для компаний, планировавших скорый отказ от традиционных двигателей.

По информации Handelsblatt, автопроизводители Volkswagen и Audi (входящие в концерн VW) решили продлить жизнь своим европейским моделям с ДВС. Аналогичные проблемы испытывает и сам Volkswagen, которому уже приходилось останавливать заводы и корректировать планы выпуска электромобилей во избежание появления излишних запасов на складах.

Решение о дальнейших инвестициях в модернизацию двигателей внутреннего сгорания, как ожидается, будет принято в начале марта. Вероятно, средства пойдут на обновление существующих моторов. Не исключено, что эти изменения затронут и другие бренды концерна – Skoda, Seat и Cupra.

Продажи электромобилей концерна VW в 2024 году снизились на 3,4% (до 744 800 шт.), а в Европе – на 5,2% (до 447 900 шт.). Показатели Volkswagen упали на 2,7%, Audi – на 7,8%. Эти цифры наглядно демонстрируют слабый спрос.

Планы по полному переходу на электромобили, по данным источников, будут отложены. Ранее Volkswagen намеревался отказаться от ДВС в Европе к 2033 году, а Audi ставила ту же цель для глобального рынка. Новые сроки пока не называются.

#автомобили #volkswagen #audi
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Nvidia&Intel Hater
20:29
пшел вон дегрод .я десятки раз снимал и везде твоя всирала.надоело
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Bernigan
20:29
Ну так сними видео, покажи что там можешь ты, на высоких там сними, и на ультра, побегай, покажи раз можешь, но ты не покажешь, т к никуя ты не можешь
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Ренбокот
20:28
Зелей и многими евро политиками до сих пор управляет теневое правительство США. Они просто платят и велят, что говорить, как действовать. Трамп и Маск ненавидят это лживое теневое правительство, состо...
25 февраля на рынок выйдет внешняя графическая док-станция ASUS ROG XG Mobile
Nvidia&Intel Hater
20:27
засунь свой мылосос в зад себе.кловун.я лучше снижу на одну настройки чем мыльняк и потеки соплей разглядываь.все я не могу от смеха.а в большей части игр там где я еще могу на высоких .твой конч уже ...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
cibershot
20:26
Конечно никто не виноват если честного выбора не дают народу. Да все довольны что цены взлетели на всё, все норм
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:26
Разлагается 6600, т к реально фпс как на 3050, но на ультра уже не поиграешь, нужен апскейлер, а там только донный ФСР
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
20:25
засувнь свой марк в то самое место.мы все знаем какой прирост в реальной игре от разгона.свали.таким имбецилом быть еще надо уметь
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:24
Ну я показывал уже прирост от разгона в 3д марке и в самой игре на видео, с 82 до 91
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
20:23
было бы.все я не могу.иди вон кловун.и кал свой прибери .воняет.разлагается на ходу конч 3050
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Trahamunder
20:23
Отличная идея! А то С-400 заскучали.
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