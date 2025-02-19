Видимо, что-то случилось.

Автопроизводители корректируют «зелёные» стратегии: текущая ситуация на рынке не способствует быстрому переходу на электротягу. Многие клиенты по-прежнему выбирают машины с ДВС, что оборачивается убытками для компаний, планировавших скорый отказ от традиционных двигателей.

По информации Handelsblatt, автопроизводители Volkswagen и Audi (входящие в концерн VW) решили продлить жизнь своим европейским моделям с ДВС. Аналогичные проблемы испытывает и сам Volkswagen, которому уже приходилось останавливать заводы и корректировать планы выпуска электромобилей во избежание появления излишних запасов на складах.

Решение о дальнейших инвестициях в модернизацию двигателей внутреннего сгорания, как ожидается, будет принято в начале марта. Вероятно, средства пойдут на обновление существующих моторов. Не исключено, что эти изменения затронут и другие бренды концерна – Skoda, Seat и Cupra.

Продажи электромобилей концерна VW в 2024 году снизились на 3,4% (до 744 800 шт.), а в Европе – на 5,2% (до 447 900 шт.). Показатели Volkswagen упали на 2,7%, Audi – на 7,8%. Эти цифры наглядно демонстрируют слабый спрос.

Планы по полному переходу на электромобили, по данным источников, будут отложены. Ранее Volkswagen намеревался отказаться от ДВС в Европе к 2033 году, а Audi ставила ту же цель для глобального рынка. Новые сроки пока не называются.