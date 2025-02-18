Ведь это решит только одну проблему из целого перечня.

Хотя представители российской делегации и заявляют, что вопрос снятия с России санкций не обсуждался в рамках сегодняшних переговоров с США в Саудовской Аравии, но очевидно, что это, мягко говоря, лукавство. Ведь стороны прямым текстом подтвердили, что намерены восстанавливать отношения и даже возобновлять экономическое взаимодействие, а ни то, ни другое невозможно без полного снятия с России всех хотя бы американских рестрикций.

Пока что проявлять оптимизм по этому поводу слишком рано, но отдельные деятели бегут впереди паровоза. В частности, предполагая, что вот сейчас стороны всё «порешают», а там и все американские компании, включая Google вместе с видеохостингом YouTube, вернутся, и всё будет как прежде. Как мы уже отметили, пока что речи об этом нет даже близко, но даже если представить себе, что снятие санкций произошло, то с возобновлением работы YouTube в России не всё так просто.

По словам замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, даже если Google получит возможность оплачивать и обслуживать своё оборудование в России, останутся нерешёнными ряд вопросов, включая, например, вопросы политики цензуры сервиса, удаления каналов российских деятелей и принципиального невыполнения Google российского закона «о приземлении». И это не говоря уже о том, что Google потребуется создать в России новое представительство и оплатить все наложенные на компанию штрафы.

Напоминаем, что так называемое замедление, а по сути, блокировка YouTube, началось в России в сетях стационарных провайдеров в конце лета 2024 года, а в сетях мобильных операторов — в декабре 2024 года. С тех пор российские пользователи YouTube могут пользоваться видеохостингом только через различные обходные пути, включая сервисы с трёхбуквенной аббревиатурой.