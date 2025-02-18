Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Для возобновления работы YouTube в России снятия санкций недостаточно — Горелкин
Ведь это решит только одну проблему из целого перечня.

Хотя представители российской делегации и заявляют, что вопрос снятия с России санкций не обсуждался в рамках сегодняшних переговоров с США в Саудовской Аравии, но очевидно, что это, мягко говоря, лукавство. Ведь стороны прямым текстом подтвердили, что намерены восстанавливать отношения и даже возобновлять экономическое взаимодействие, а ни то, ни другое невозможно без полного снятия с России всех хотя бы американских рестрикций.

Пока что проявлять оптимизм по этому поводу слишком рано, но отдельные деятели бегут впереди паровоза. В частности, предполагая, что вот сейчас стороны всё «порешают», а там и все американские компании, включая Google вместе с видеохостингом YouTube, вернутся, и всё будет как прежде. Как мы уже отметили, пока что речи об этом нет даже близко, но даже если представить себе, что снятие санкций произошло, то с возобновлением работы YouTube в России не всё так просто.

По словам замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, даже если Google получит возможность оплачивать и обслуживать своё оборудование в России, останутся нерешёнными ряд вопросов, включая, например, вопросы политики цензуры сервиса, удаления каналов российских деятелей и принципиального невыполнения Google российского закона «о приземлении». И это не говоря уже о том, что Google потребуется создать в России новое представительство и оплатить все наложенные на компанию штрафы.

Напоминаем, что так называемое замедление, а по сути, блокировка YouTube, началось в России в сетях стационарных провайдеров в конце лета 2024 года, а в сетях мобильных операторов — в декабре 2024 года. С тех пор российские пользователи YouTube могут пользоваться видеохостингом только через различные обходные пути, включая сервисы с трёхбуквенной аббревиатурой.

#россия #сша #политика #google #санкции #youtube
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
4
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
37
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
1
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
439
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
4
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
14
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
18:16
Но ведь эксклюзив сейчас меньше и меньше. Есть даже консоли, которые выпускают из принципа. Atari например, все игры с нее есть на ПК
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
18:15
какая печаль, для них ))))) а Шешан вчера рвался, угрожал, пока полностью не порвался на молекулы )))
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Nvidia&Intel Hater
18:13
забанен трусонюшка.вместе с шешуном и берей
В Эр-Рияде начались переговоры США и России
Маэстро
18:12
это сколько на четверть ляма можно дилдаков купить на украине?
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:12
Зная неуемную жадность Трампа -больше
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
Маэстро
18:10
три биг дик, тебе не хватает, что бы заполнить твои дырки
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
DiLouk
18:10
А цены на игры в 8к рублей для консолей вас не пугают?
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
unhurtable
18:09
Что ты не понял, что в 22ом пересел с 1155 на 1700 или что FHD монитор сменил на 4к только в 23ем? Это прямо замечательно кореллирует с "откладываю больше четверти ляма в месяц" и "китайское говно" -...
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Маэстро
18:09
украинское, она только дилдак может купить
Американские и европейские компании могут вернуться на российский рынок
Nvidia&Intel Hater
18:08
В точку
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем