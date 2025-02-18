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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: Зеленского и его команду надо урезонить
Так глава МИД РФ охарактеризовал атаку украинских БПЛА на насосную станцию в Краснодарском крае.

Свершившийся факт первых за три года переговоров между Россией и США даёт пусть и пока бесконечно вялую, но всё же надежду на то, что сверхдержавы смогут договориться об условиях мирного и взаимовыгодного не только сосуществования, но и экономического взаимодействия. Ключевым препятствием является украинский кризис, который новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом достался в наследство от предыдущей, полностью оторванной от реальности администрации Джо Байдена. Поэтому стороны понимают, что именно урегулирование украинского кризиса станет новой точкой отсчёта в двусторонних отношениях между РФ и США.

Как вы понимаете, Владимир Зеленский и страны Европейского союза, которые следили за переговорами США и РФ в несколько раз пристальнее, чем это делали в самих США и РФ, услышав, что главным препятствием для нормализации российско-американских отношений является Украина, будут делать всё от них зависящее, чтобы это препятствие не просто сохранить, но и увеличить.

Для этого Киев санкционировал атаку беспилотниками по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае, которая была серьёзно повреждена и потребует до двух месяцев ремонта. Комментируя данное событие, и отметив, что в основном данная станция перекачивает казахстанскую нефть, глава российской делегации на переговорах, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Зеленского и его команду «надо урезонить», и «дать [им] по рукам».

Не берёмся пока судить, что может означать данное заявление и как будет выглядеть его реализация, но добавим, что, по словам Лаврова, американская сторона на переговорах предлагала ввести мораторий на взаимные обстрелы российской и украинской энергетических систем. Понятно, что России, которая наносит на несколько порядков больший ущерб украинской энергосистеме, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, такой расклад совершенно не интересен. На всякий случай напоминаем, что боевые действия продолжаются, и, учитывая заявления Киева и европейских столиц, от оторванных от реальности условий Украина и ЕС не отказываются.

#россия #украина #сша #политика
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