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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Госдепа США допустил снятие санкций с России после урегулирования украинского кризиса
России это не то чтобы надо. Это больше надо Соединённым Штатам.

Главной преградой к нормализации отношений между Россией и США (про Европу сейчас принято дипломатично помалкивать ввиду её геополитического положения) является даже не тот факт, что политика Вашингтона — это главная причина того, что украинский кризис начался и затянулся на три года, а беспрецедентные односторонние рестрикции («санкции»), введённые США в отношении России. Понятно, что никакого урегулирования двусторонних отношений при условии сохранения санкционного давления быть не может даже теоретически. Осознают это, что важно, и в самом Вашингтоне.

Так, по итогам 4,5-часовых переговоров в Эр-Рияде глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио заявил, что санкции против России вводились в результате конфликта на Украине. По словам госсекретаря, для прекращения любого конфликта все стороны должны пойти на уступки.

Также, добавил Рубио, есть и другие стороны, вводившие антироссийские санкции, поэтому им «в какой-то момент» тоже придётся сесть за стол переговоров по нормализации отношений. Тем самым Рубио, по сути, прямым текстом заявил, что снятие ограничений с России является одним из инструментов нормализации отношений.

Зачем, впрочем, ставить для этого условие урегулирования украинского кризиса, которое ещё с высокой долей вероятности может не реализоваться, непонятно. Россия адаптировалась к реалиям жизни в условиях незаконных масштабных рестрикций, и именно Западу во главе с США выгоднее было бы их снять. Собственно, для того, чтобы объяснить это и поделиться реальной статистикой на переговорах участвовал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #санкции #евросоюз
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