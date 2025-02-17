Переговоры с новыми властями арабской республики ведутся.

Два с половиной месяца назад в Сирии произошёл коллапс вооружённых сил и коллапс политического руководства во главе с президентом Башаром Асадом. Сейчас в арабской республике так называемое переходное правительство, состоящее из тех, кого ранее называли экстремистами и террористами, которое, как ни парадоксально, особенно, на фоне поведения стран Европы, прекрасно осознаёт положение Сирии в экономическом смысле и ведёт себя так, как и следует себя вести руководству страны, находящейся в крайне затруднительном положении.

Так, недавно президент России Владимир Путин говорил с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа, и, по всей видимости, Москва и Дамаск договорились о том, что Россия сохранит свой пункт материально-технического обеспечения ВМС РФ в Тартусе и авиабазу Хмеймим недалеко от Латакии в обмен на оказание экономического содействия в деле восстановления Сирии.

По крайней мере, о том, что в результате позитивных контактов РФ и Сирии первая может сохранить в стране своё военное присутствие, пишет агентство Bloomberg. Предполагается, что военное присутствие в Сирии будет сокращено, но не прекращено полностью.

Вообще, в интересах Сирии, какое руководство бы в ней не находилось во главе государства, сохранить российские военные базы, поскольку они служат гарантией сохранения Сирии как государства в целом.