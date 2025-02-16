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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кандидат в канцлеры Германии от АдГ хочет восстановить отношения с РФ и снять с неё санкции
П — Популизм.

Германия сильнее остальных европейских стран пострадала от навязанной Европе экономической конфронтации с Россией. Реальность этой экономической конфронтации оказалась диаметрально противоположна ожиданиям, и экономический кризис вкупе с кризисом политическим начался не в России, как этого хотели в Вашингтоне и европейских столицах, а именно в самой Европе. Теперь те, кто сообразительнее, призывают к восстановлению положения дел до 2022 года. Проще говоря, занимаются обыкновенным популизмом без учёта реалий, но уже в ином формате.

Так, кандидат в канцлеры Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью таблоиду Bild заявила, что в случае избрания на должность канцлера будет восстанавливать отношения с Россией, включая снятие с неё санкций, и сделает всё, чтобы восстановить газопроводы «Северный поток».

Понятно, что перед нами популизм обыкновенный, поскольку такое мнение отзывается в сердцах потерявших былой уровень жизни немцев, но по факту реализация плана Вайдель если не невозможна, то крайне затруднительна, причём в первую очередь по времени. Восстановление газопроводов — это работа на несколько лет, а столько времени у немецкой экономики нет.

Сейчас АдГ является второй по популярности партией в Германии, и чем дальше будет усугубляться экономическое положение ФРГ, тем популярнее будет становиться «Альтернатива». После выборов 23 февраля текущего года АдГ сможет принимать решения разве что в составе коалиции. При этом другие партии формировать коалицию с АдГ не хотят, а вероятность избрания Вайдель канцлером и вовсе не выше статистической погрешности. На следующих выборах — возможно; но это будет уже слишком поздно. Ситуация для Берлина патовая, но никто, кроме самого Берлина, в этом не виноват: советники и промышленники предупреждали немецкое политическое руководство, что конфронтация с Россией закончится именно этим, и что Германия нуждается в РФ не в пример больше, чем РФ в Германии, но самонадеянные политики их не слушали. Итог закономерный, правильный с точки зрения справедливости и уже необратимый.

#россия #политика #экономика #германия
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