Опытно-промышленная эксплуатация начнётся только в 2030 году. Когда будет реальная эксплуатация, и вовсе неясно.

Повышение производительности труда — это ключевая задача, которая сегодня стоит перед российской промышленностью. Россия в несколько раз отстаёт от других индустриально развитых стран по соотношению промышленных роботов на душу населения, поэтому в данном аспекте есть, куда расти, причём без популизма в духе «нехватки рабочих рук». Добиться повышения производительности труда можно только тотальной механизацией, автоматизацией и роботизацией труда, и вот, АО «Петербургский тракторный завод», входящий в ГК «Кировский завод», будет вносить посильный вклад в данный процесс.

Речь идёт о том, что в 2030 году «Петербургский тракторный завод» выпустит партию полностью беспилотных тракторов «Кировец Агробот» в опытно-промышленную эксплуатацию. Как отмечает производитель, данные тракторы будут лишены кабины водителя, а оператор будет управлять трактором удалённо. Причём, при необходимости он сможет управлять сразу несколькими тракторами.

Цель данной разработки, отметил начальник управления маркетинга предприятия Сергей Ростов, заключается в том, чтобы максимизировать рабочее время трактора и минимизировать участие людей в управлении данной техникой. Проще говоря, как мы уже сказали выше, максимально повысить производительность труда за счёт современных технологий.

Такое развитие технологий в первую очередь выгодно агрохолдингам, которым не придётся тратиться за зарплаты водителям, и которые смогут круглосуточно эксплуатировать закупленную технику, тем самым быстрее выходя на её окупаемость и принесение прибыли.