Сразу на три рубля за сутки, и это после двух недель стабильного укрепления.

Несмотря на то, что мир стремительно дедолларизируется, в обозримой перспективе доллар США как резервная валюта никуда не денется. Это, по крайней мере, пока, не нужно, объективно говоря, ни глобальной экономике, ни тем, кто закупились американскими облигациями, номинированными в долларах. Поэтому такой финансовый показатель, как курс валют, ещё долго будет будоражить сознание среднестатистического обывателя.

Последние две—три недели рубль стабильно укрепляется, но сегодня произошло не постепенное, а резкое укрепление. Российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару до 91,03 рублей, а по отношению к евро — до 94,92 рублей.

Связано это не столько с экономическими показателями — периодом выплаты налогов нефтегазовыми компаниями, продажей ими валютной выручки и снижением спроса на импорт — сколько с политическими событиями. Вчера вечером, как вы знаете, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которых обсуждалось сотрудничество двух сверхдержав, а также целый спектр вопросов, включая такой болезненный, как украинский кризис.

Вместе с тем произошёл рекордный скачок индекса Мосбиржи. Разумеется, пока сложно говорить о каком бы то ни было урегулировании поистине тяжелейших кризисных отношений РФ и США, но первый робкий шаг в данном направлении явно сделан. И выгодно это как Москве, так и Вашингтону, которому нужно обращать внимание не на Россию с Европой, а на Азиатско-Тихоокеанский регион с Китаем.